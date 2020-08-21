شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي فعلته زوجة سلطان سلطنة عمان فأصبحت حديث العُمانيين ?! .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خلال وقت وجير من أمس الخميس تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفلة عُمانية تبيع المثلجات، وهي تعبر عن فرحتها وجبر خاطرها من قبل زوجة السلطان هيثم شخصيا، بعد أن رفض بعض مشاهير السوشيال دعمها وتجاهلوا نشر منتجها.
وتقول الطفلة العمانية بالفيديو : “اليوم أحلى يوم في حياتي، اليوم حصلت على أكبر دعم حين قامت السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم قامت بشراء كل منتجاتي”.
وتابعت الطفلة مبتسمة: “لا أحد يأتي لي اليوم أو غداً، لقد انتهت كمية المثلجات كلها لدي”.
ووجهت الطفلة شكرها إلى زوجة السلطان قائلة: “السيدة الجليلة تاج فوق الرأس، الله يحفظهم ويدخلهم الجنة”.
وبينما أشاد المغردون بتصرف زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، هاجم العمانيون مشاهير السوشيال ميديا الذين رفضوا مساعدة الطفلة، وتجاهلوها.
المصدر/ وكالات
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