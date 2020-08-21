شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المليادير السعودي الوليد بن طلال يفاجئ الجميع ويتزوج الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى .. لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفل الامير السعودي الوليد بن طلال بزواجه من أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل ، وهي الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى الاميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل.

والامير الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم ، والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• المليادير السعودي الوليد بن طلال يفاجئ الجميع ويتزوج الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى .. لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد ..شاهد

• تسريب فيديو للفتاة المحجبة التي شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC واذهلت لجنة التحكيم بجمالها الخارق .. الفنان محمد حماقي لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

• بدون خجل .. السعودية أمل الشهراني ترفع ارجلها وتسأل : "لماذا الرجل يحب هذي المنطقة " ..شاهد الصور

• بفيديو جديد .. الفنانة ياسمين صبري تواصل اثارة الغرائز بجسمها المثير وحركاتها الجريئة ..شاهد

• شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو

• فنانه سعودية مشهورة تتخطئ كل الحدود .. ظهرت بصور فاضحة واستعرضت مناطقها الحساسة وسط ذهول الجميع ..شاهد

Advertisements

• تسريب فيديو فاضح لبطل مسلسل "أرطغرل" وهو سكران برفقة حبيبته ..ماحدث هز الوسط الفني وصدم المتابعين ..شاهد

• شاهد : فتاة سعودية تلتقط سيلفي وهي تأخذ إبرة في مكان حساس! .."فيديو"

• زوجة السلطان هيثم بن طارق تفاجئ الجميع بعمل غير متوقع وتقهر كل أميرات الخليج ..مافعلته اليوم أذهل كل الشعب العماني ..شاهد الفيديو

• بصورة عفوية : الفنانة منة عرفه تكشف حقيقة برنامج "رامز مجنون رسمي" وتضع قناة MBC في ورطة وموقف محرج .. شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

ويمتلك الامير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً

وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية

وعن حياته الشخصية، تزوج الأمير الوليد بن طلال من كل من الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز والأميرة إيمان بنت ناصر بن عبد الله السديري

والأميرة خلود مليح العنزي، والأميرة مها بنت راشد آل سعيد التميمي، والأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، والأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل.

وأنجب من الأميرة دلال، الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال والأمير خالد بن الوليد بن طلال.