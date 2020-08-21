شكرا لبحثكم عن خبر مصرع نجل شيخ قبلي بارز موالي للحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصرع نجل شيخ قبلي بارز موالي للحوثيين في مأرب

لقي العقيد عبدالحميد نصر الشاهري مصرعه في أطراف مأرب شرق البلاد. Advertisements ويعد الشاهري هو نجل مايسمى الشيخ نصر الشاهري الذي تم تعيينه.

وتم تعيينه من قبل عبدالملك الحوثي شيخ مشايخ المناطق الوسطى. ويعود هو أيضاً إبن أخ وكيل محافظة إب عبدالحميد الشاهري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع نجل شيخ قبلي بارز موالي للحوثيين في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.