شكرا لبحثكم عن خبر مذيع وصحفي يمني شهير ينشر صوراً للوزير السابق خالد الرويشان ويعلق عليها! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -



نشر الصحفي والمذيع في التلفزيون اليمني جميل عز الدين صوراً على صفحته في الفيس بوك للوزير اليمني السابق الاديب خالد الرويشان نعلقاً عليها ويظهر في الصورة جميل عز الدين .

وقال جميل "حين كان الوزير صديقا ورفيقا للشاعر والفنان والإعلامي قبل أن يكون مسؤولا ،حين تلاشى الحُجاب وفُتحت الأبواب أمام الأدباء والكتاب ،حين كان السكرتير او العلاقات لايقوى أن يطلب من إعلامي أوشاعر مغادرة مكتب الوزير أو يمنعه من الإلتقاء به والجلوس معه .



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واوضح ان الصورة من على متن طائرة اليمنيةقبل ١٥سنة ضمن وفد ثقافي يتوسطنا تاج الثقافة وسلطانها خالد الرويشان.

واختتم جميل عزالدين سلام الله عليك أيها الخالد في قلوبنا ماحيينا.