شكرا لبحثكم عن خبر خطأ طبي فادح .. يودي بحياة "طبيبة عدنية" في مشفى بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أودى خطأ طبي فادح بحياة دكتورة عدنية في إحدى مشافي القاهرة بمصر العربية.

وكانت الدكتورة رحيمة الكعبي، اختصاصية عيون، قد دخلت مستشفى دار الفؤاد لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم في مرحلة نمو، وقبل إجراء العملية قام طبيب الأوعية الدموية بالنصح بضرورة عمل جهاز منع التجلط ولم يشرح لعائلة المريضة أخطار الجهاز وأنه سيبقى ثابتا طيلة العمر كله بالرِجل.

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وتبيّن ورقة المستشفى الموقع عليها من قبل الزوج عدم وجود أي ملاحظة مسجلة بتاتا بهذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى تسرب جلطات عبر الجهاز إلى الرئة بعد 24 ساعة من تركيب الجهاز أدى إلى عدم قدرة الأطباء على تفادي أو علاج ما تسبب به هذا الجهاز.

الدكتورة رحيمة أمضت 21 يوما في العناية المركزة ولم يستطع الأطباء إنقاذ حياتها حتى وافتها المنية يوم الاثنين .

وبلغت كلفة رقود الدكتورة رحيمة في مستشفى دار الفؤاد مبالغ طائلة جدا تلزم زوجها المهندس حسن البكري الذي يرافقها في رحلة العلاج التي وضعت خاتمة حياة طبيبة دخلت المستشفى بكامل صحتها ووعيها وتغادره جثة هامدة على أقرب رحلة طيران إلى عدن.