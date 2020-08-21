شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تكشف عن مشروع كبير للانترنت يربط كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحكومة الشرعية تكشف عن مشروع كبير للانترنت يربط كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، امس الاربعاء، عن مشروع كبير للانترنت يربط كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، خلال حضوره في الورشة التي أقامتها كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن بعنوان ” التعليم الالكتروني على طريق التعليم المدمج”، أن الوزارة عملت على إنشاء مشروع كبير للإنترنت سيربط كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية بما يمكن كافة الطلاب والأساتذة من الاستمرار في عملية التعليم عن بعد من خلال منصات التعليم الالكتروني.

Advertisements

وأكد باشريف على تواجد شركتي هاتف نقال ( واي ، سبافون ) وهو ما سيمكن الطلاب من الحصول على خدمة الانترنت عن طريق الهاتف النقال وذلك من أجل استدامة الانترنت.

وأشار إلى حرص الوزارة على استضافة جميع منصات كليات جامعة عدن بمزود خدمة (عدن نت ).

ونوه بأن توفير الانترنت من أجل التنمية المستدامة يعزز من إدارة العملية التعليم عن بعد.