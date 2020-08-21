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ماذا يحدث ؟.. جنابي اليمن مدمرة في احدى مطارات الدولة عربية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اظهرت صوراً منقولة من احدى الدول العربية نشرها نشطاء لما يسمى رمز سكان اليمن وهي مدمرة في مطار احدى الدول العربية.

وقال نشطاء نشروا صور الجنابي اليمنية التي تعتبر رمز اليمنيين وهي مدمرة في احدى الدول العربية التي صادرت تلك الجنابي وامرت بتدميرها واهانتها.. ردا على موقف اليمنيين المتخاذلين تجاه المعركة مع ايران.
 

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وقال ناشطون ان الصور المنشورة للجنابي المعطفة والمقطعة هي في احدى الدول العربية  بعد توجيهات امنية عليا بمنع اي يمني من دخول اراضيها بالجنبية.. حيث امرت التوجيهات  الامنية الصادرة باتلاف اي جنبية يمنية.

وتعتبر الجنبية اليمنية رمز قبلي وتاريخي لقبائل اليمن .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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