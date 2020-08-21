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يزيد بن سلمان - شبوة - أسر هاشمية تصف أبوعلي الحاكم بالفاشل وأحلام دخول مارب تفجر خلافات كبيرة بعد اكتشافهم الارقام للقتلى نشر الصحفي أحمد عائض في صفحته بتويتر تغريدة كشف فيها عن خلافات عاصفة في اوساط القيادات الحوثية بسبب نتائج المواجهات بجبهة " مأرب" . وقال في التغريدة :"خلافات تعصف بالقيادات الحوثية العليا ومقربين من عبدالملك الحوثي يصفون ابو علي الحاكم بالفاشل. واسر هاشمية يرتفع صوتها بعد ان سحقت مارب المئات من أبناء السلالة والالاف من زنابيلها.أحلام غزو مارب تفجر خلافات كبيرة بعد اكتشافهم الارقام المهولة التي سقطت لتحقيق حلم مراهق".

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