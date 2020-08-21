اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يعلنون عن تطورات طارئة وبيان عسكري مرتقب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون عن تطورات طارئة وبيان عسكري مرتقب والان مع التفاصيل


يزيد بن سلمان - شبوة -  

 أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، عن بيان عسكري حول العملية العسكرية التي نفذتها قواتهم في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأكد سريع في تغريدة على "تويتر" مساء الخميس، أنه وفي تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة سيكشف في إيجاز صحفي مهم تفاصيل عملية سيطرة جماعته على مديرية قيفة في محافظة البيضاء.

Advertisements

وزعم سريع أن الإيجاز الصحفي الذي سيقدمه مع مشاهد وصفها بالمهمة، سيكشف مدى ارتباط ماوصفها بالتنظيمات الإرهابية بدول التحالف .
 
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون مقتل من وصفوه بأمير تنظيم داعش في اليمن أبو الوليد العدني، في الظهرة بمنطقة قيفة في مديرية رداع شمالي غربي البيضاء، والقبض على القيادي في تنظيم داعش سالم حسن الصعيمي و40 من عناصر التنظيم.

ويوم الثلاثاء، زعم المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، السيطرة على 1000 كم مربع وتدمير 12 معسكرا لمن وصفهم بالقاعدة وداعش في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء في عملية عسكرية أدت إلى تطهير المنطقة من سيطرة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على حد تعبيره.

ونفت الحكومة الشرعية، الأربعاء سيطرة الحوثيين على مناطق بمحافظة البيضاء وسط البلاد، واصفة ذلك بـ”الاكاذيب التي يسعى من خلالها الحوثيون لااختلاق انتصارات مزيفة ووهمية تهدف لرفع معنويات أنصارهم بعد الضربات التي تلقوها في جبهات القتال مؤخرا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون عن تطورات طارئة وبيان عسكري مرتقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا