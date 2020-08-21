شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون عن تطورات طارئة وبيان عسكري مرتقب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، عن بيان عسكري حول العملية العسكرية التي نفذتها قواتهم في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأكد سريع في تغريدة على "تويتر" مساء الخميس، أنه وفي تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة سيكشف في إيجاز صحفي مهم تفاصيل عملية سيطرة جماعته على مديرية قيفة في محافظة البيضاء.

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وزعم سريع أن الإيجاز الصحفي الذي سيقدمه مع مشاهد وصفها بالمهمة، سيكشف مدى ارتباط ماوصفها بالتنظيمات الإرهابية بدول التحالف .



وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون مقتل من وصفوه بأمير تنظيم داعش في اليمن أبو الوليد العدني، في الظهرة بمنطقة قيفة في مديرية رداع شمالي غربي البيضاء، والقبض على القيادي في تنظيم داعش سالم حسن الصعيمي و40 من عناصر التنظيم.

ويوم الثلاثاء، زعم المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، السيطرة على 1000 كم مربع وتدمير 12 معسكرا لمن وصفهم بالقاعدة وداعش في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء في عملية عسكرية أدت إلى تطهير المنطقة من سيطرة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على حد تعبيره.

ونفت الحكومة الشرعية، الأربعاء سيطرة الحوثيين على مناطق بمحافظة البيضاء وسط البلاد، واصفة ذلك بـ”الاكاذيب التي يسعى من خلالها الحوثيون لااختلاق انتصارات مزيفة ووهمية تهدف لرفع معنويات أنصارهم بعد الضربات التي تلقوها في جبهات القتال مؤخرا