شكرا لبحثكم عن خبر اللواء العكيمي يوجه رسالة أخيرة بشأن مأرب ويحذر من فوات الأوان (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نصح محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي قبائل محافظة مأرب والمقيمين والنازحين فيها بمواجهة الحوثيين الآن وقبل فوات الأوان.

وأضاف العكيمي في فيدو مصور تداوله ناشطون الخميس، عليكم بالقتال ثم القتال وتناسي جميع الخلافات فإن لم يقاتلوا الآن فلن يجدوا لهم شفيعاً .

وأضاف "كل الأعذار هي في قاموس الجبن مشيرا إلى أن الدفاع عن مأرب واجب كل يمني حر وصادق مخلص".

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واختتم اللواء العكيمي نصيحته بالقول" يا أهل مأرب قاتلوا الآن مادام في استطاعتكم القتال".

وفي وقت سابق الخميس، حذر شباب قبائل مراد "كبرى قبائل مأرب" من خطورة الوضع في الجبهات الجنوبية للمحافظة خاصة مديرية ماهلية التي تشهد معارك عنيفة منذ أيام بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين.

وأكدوا في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن جبهات ماهلية تعاني من سوء الترتيب وغياب الجدية والاتكال وتغرق في المماحكات وغياب القيادات الميدانية المشتركة وغرفة العمليات.

وتشهد محافطة ومأرب معارك مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين وسط محاولة الأخيرة السيطرة على المحافظة النفطية.