شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يرد على تهديدات الحوثيين ويكشف عن القوة التي تسيطر على"مفاصل القرار" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن مشروع الحرس الثوري الإيراني وأجندته يسيطران على مفاصل القرار داخل جماعة الحوثي في اليمن.

وبحسب تصريحات للمالكي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" فإنه ليس هناك شك بأن جماعة الحوثي منزوعة الإرادة والقرار أمام جميع المبادرات وجهود الوصول إلى حل سياسي.

واعتبر المالكي أن عدم تنفيذ الحوثيين التزامها مع الأمم المتحدة لصيانة خزان النفط العائم "صافر" يأتي في سياق الإستراتيجية الإيرانية التي تتبناها بالمماطلة والتسويف.



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وحمل الحوثيين المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي في حال وقوع كارثة بيئية واقتصادية بجنوب البحر الأحمر.

وأشار إلى استمرار ما اعتبرها المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المحافظات اليمنية ودول الجوار.

وعن تهديدات الحوثيين واستهدافهم المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة قال المالكي "لن نتهاون مع التهديدات الحوثية بامتلاك القدرات النوعية كالصواريخ البالستية، والطائرات من دون طيار، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

ووفقا للمالكي فإن التحالف قام بضربات مركزة عملت على تدمير وتحييد قدرات الحوثيين التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي خلال الأسبوع الماضي.