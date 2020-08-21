شكرا لبحثكم عن خبر "جميح" يكشف حقيقة وصول الحوثيين إلى "خط العبر" ويغرد : دعوهم ينتحروا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق السياسي اليمني محمد‏ جميح اليوم الخميس على مزاعم الحوثيين التي تتحدث عن قرب سيطرتهم على محافظة مأرب مؤكدا أن محاولاتهم ليست أكثر من عملية انتحار.

وقال جميح في تغريدة تابعها "يمن برس" على تويتر : دعوا الحوثي ينتحر على أبواب مأرب..دعوه يواصل دعاياته الإعلامية عن وصوله إلى خط العبر ".

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وأضاف جميح قائلا :" دعوه (الحوثي) يواصل تضليل المغرر بهم حتى يفيقوا من ذات أنفسهم"



وتحدث السياسي اليمني قائلا :" في 2015 قال الحوثي إن الحرب في شوارع مأرب، واليوم يردد الكذاب أن الحرب عند أسوارها".

وختم منشوره قائلا :"دعوه يحلم، أما مأرب فمدرسة الرجال وسيدة الرمال وحارس الجمهورية".

وجاء منشور جميح في ظل مزاعم حوثية تتحدث عن قرب إسقاط قواته الحوثيين لمحافظة مأرب بعد أن وصلت إلى أسوارها وحققت تقدما على حساب قوات هادي المسيطرة على المحافظة وفقا لما تنشره وسائل الجماعة الإعلامية.