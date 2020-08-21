شكرا لبحثكم عن خبر مقتل ثلاثة مواطنين على يد أشخاص مسلحين في إب (أسماء) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قُتل ثلاثة مواطنين برصاص مسلحين في محافظة إب الخاضعة لسيطرة قوات الحوثي الانقلابية ، وسط البلاد.

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وقالت مصادر محلية إن 3 مديريات بالمحافظة، شهدت جرائم قتل خلال الساعات الماضية، في استمرار لمشهد جرائم الاقتتال اليومي الذي تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من 5 أعوام.



وأوضحت المصادر أن مواطنا يدعى "بشار أحمد عبدالله اللكيمي" ـ 18 عام ـ، قتل برصاص مسلح يدعى "عبده قايد عبدالرب الشعوري"، بمديرية القفر (شمال) إب.

وفي مديرية النادرة (شرق)، قُتل مواطن يُدعى "معين محمد داجنه" برصاص مسلح في خلافات شخصية، كما شهدت مديرية المخادر (شمال) حادثة ماثلة تمثلت بمقتل المواطن "شعيب احمد الرعيني"بحسب المصادر.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة