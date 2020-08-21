شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون مقتل"أمير تنظيم داعش " في اليمن وأسر 40 من عناصره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية اليوم الخميس، مقتل "أمير تنظيم داعش" الإرهابي في اليمن، والقبض على قيادي آخر، خلال عملية للجماعة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء :"إن قوات الجماعة نفذت كميناً محكماً ضد عناصر ما يسمى بتنظيم "داعش"في منطقة قيفة بمديرية رداع (شمال غربي البيضاء)، أثناء عملية فرارهم من مناطق حمة عواجة وحمة لقاح، أسفر عن مصرع أمير التنظيم الإرهابي (داعش) بولاية اليمن أبو الوليد العدني".





وأضافت أن "القوات قبضت خلال الكمين على أمير "داعش" في منطقة قيفة، سالم حسن الصعيمي إلى جانب 40 من عناصر التنظيم".

وأشارت إلى "تمكن قوات الحوثي الاثنين الماضي، من السيطرة على مناطق حمة عواجة وحمة لقاح في جبهة قيفة من عناصر تنظيم داعش".