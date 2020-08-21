شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : كاميرا توثق زوجان مشغولان بممارسة "علاقة حميمة" على الهواء مباشرة خلال اجتماع حكومي عن بُعد. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في البرازيل، حيث نسي أحد المشاركين في اجتماع رسمي لمجلس مدينة ريو دي جانيرو إيقاف كاميرته وانخرط بممارسة العلاقة الحميمة.

ورغم حجم المفاجأة بالنسبة لأعضاء المجلس السبعة إزاء هذا المشهد، إلا أنهم حافظوا على رباطة جأشهم وواصلوا اجتماعهم، بينما كان الزوجان مشغولان بممارسة الجنس.

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وقال ليونيل بريزولا، عضو حزب الاشتراكية والحرية الذي ترأس الاجتماع: “بمجرد أن لاحظنا ما كان يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص الذين يتحكمون في الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث”، بحسبما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

وأضاف بريزولا: “لا يملك أعضاء المجلس الأمريكي والمشاركون الآخرون أي مساهمة في التحكم في مقاطع الفيديو أو تعديلها على زووم”، مشيرا إلى أن الاجتماع تواصل بعد ذلك لمدة 4 ساعات