التحالف يعلن عن تعرض السعودية لهجوم حوثي غير مسبوق والحوثيون يلتزمون هذا الموقف (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في الساعات الأولى من فجر الجمعة عن تعرض الاراضي السعودية لهجوم حوثي جديد واعتراض وتدمير صاروخ وطائرة مفخخة حوثية. جاء ذلك في بيان للتحالف نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد انه اعترض ودمر صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقتهما مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المنطقة الجنوبية، إضافة لصاروخ بالستي اطلقته مليشيا الحوثي على مدينة (نجران). وكان التحالف العربي، أعلن مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، حسبما أكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي. من جهتها، لم يصدر حتى الآن أي إعلان من جانب جماعة الحوثي وناطقها العسكري العميد يحيى سريع، عن تنفيذ هجوم صاروخي او طيران مسير جديد على السعودية.

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