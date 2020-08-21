شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر كلمات قالها سجين يمني حافظ للقرآن قبل إعدامه.. الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ، الخميس الموافق 20 أغسطس 2020م ، أنه تام إعدام سجين حافظ للقرآن الكريم ، وكان قيم جامع السجن المركزي بمحافظة إب.

و ذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن السجين قضى خمسة عشر عاما في السجن وتم اعدامه الخميس ، على خلفية قيامه بإطلاق نار أدى إلى عودة رصاصة من الأرض إلى شخص كان يقف بجانبه.

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ونوهت المصادر بأن السجين الذي ينتمي إلى مديرية السبرة، كان مقررا إعدامه الاربعاء، و تأجل بسبب محاولات وساطة قبلية لاعتاقه، لكونه مربي وحافظ للقرآن.

فيما كتب السجين عبدالكريم العولقي ، قبل ساعات من إعدامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أطلب العفو والمسامحة من الجميع ، ربما رفعت صوتي على أحد أو ظلمت أحد، أو أخطأت بحق أحد أو أسأت لأحد بقصد أو بغير قصد فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، اما الموت أو الحياة نسأل الله الثبات والرضا والفرج.. ربما لا تروني بعد يومي هذا فاعلمو اني احبكم في الله و أوصيكم بتقوى الله و اني سامحتكم من أعماق قلبي.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثي، انفلات أمني وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.