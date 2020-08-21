شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تعميم بمنع التعامل مع 26 شركة صرافة في اليمن.. اسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن بعدم التعامل مع 26 شركة صرافة في اليمن.



وحثت الجمعية في بيان لها موجّه لمنشآت الصرافة ومالكي شبكات التحويلات المالية، بعدم التعامل مع المصارف لتأكد وقوعها في عمليات مضاربة بالعملة.





وشدد البيان على ضرورة التزام كافة مؤسسات وشركات الصرافة وشبكات التحويل بالتعميم والعمل بمقتضاه.

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وحمّل البيان الشركات التي ستخالف التعميم بتحمل المسؤولية متوعدًا بتعليق كافة التعاملات المصرفية معها وإضافتها لقائمه المصارف المحظورة وفق لوائح البنك المركزي اليمني.





المصارف المذكورة في التعميم: موسى بلغيت، توب توب، عبدالله محمد البحري، البركة للصرافة، لمح البصر، عمان للصرافة، أسامة فوركس للصرافة، كمال الشرماني (تاجر)، القرشي (تاجر)، محمد منصور سهيل، الوليد للصرافة (إب)، إبراهيم علي ثابت، الحاشدي للصرافة والاستيراد والتجارة، الحجاجي كاش للصرافة، أنور العصواني، يوسف العصواني، بن زايد للصرافة، الحيدري للصرافة، شركة الأوزير للصرافة، رياض المجاهد، أحمد سند للصرافة، علاء جعوان للصرافة، محمد مطهر للصرافة، نبيل حيدر للتجارة (باب السلام)، الدينار أكسبرس للصرافة (مأرب)، شهارة للحوالات.

