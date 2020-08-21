شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء غير سارة لقوات هادي بشأن معارك مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عن اشتداد المعارك بين قوات صنعاء والقوات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في جبهات جنوب مأرب.

وقال المصدر إن المعلومات الواردة تؤكد تقدم الحوثيين بشكل سريع خاصة في جبهات مديرية ماهلية ورحبة جنوب المدينة.

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يأتي ذلك في وقت كشفت فيه قبائل مراد حقيقة الوضع العسكري لقوات هادي في بيان شنت فيه القبائل هجوماً على قيادة قوات هادي واتهمتها بالتخلي عن الجبهات والتسبب بمقتل العشرات من أبناء “مراد”.

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وكشف البيان الصادر عن “شباب قبائل مراد” تقدماً كبيراً لقوات صنعاء، بالإضافة إلى حقيقة وضع قوات هادي التي كشف البيان أنها تعاني من سوء الترتيب وغياب القيادة الميدانية وظهور المماحكات، متهماً إهمال قيادة قوات هادي بدءاً بنائب هادي، الفريق علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد المقدشي ورئيس الأركان صغير بن عزيز مروراً بقيادات المنطقة العسكرية الثالثة الذين اتهمهم البيان بالاختفاء عن جبهات القتال وقيادة المعارك والاكتفاء بتوزيع الوهم عبر التصريحات بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

بيان القبائل هدد بالانتقام لقتلى مراد الذين قتلوا ضحية ما وصفه البيان بـ”عبث قيادات قوات الشرعية”.

وفي سياق متصل وجه القيادي في الاصلاح ومحافظ الجوف التابع لحكومة هادي، أمين العكيمي ما أسماها بـ”النصيحة الأخيرة” بخصوص مأرب، داعياً الشرعية للعمل بها والاستفادة منها قبل فوات الأوان حسب تعبيره.

العكيمي أكد في مقطع فيديو أن قوات صنعاء قادمة بهجوم واسع وكبير وأنها حين تصل لن يكون بمقدور الإصلاح وقواعده الهروب ولن يجدوا من يشفع لهم بعد دخول الحوثيين.

كما كشف العكيمي أن المنتمين للمؤتمر والسلفيين، وقطاع من الإصلاحيين الذين قال عنهم يختلقون الأعذار بأنهم يرفضون القتال، واصفاً إياهم بالجبناء.