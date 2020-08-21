شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محافظات يمنية على موعد مخيف مع موجة ثانية من عواصف رعدية وسيول جارفة سبع محافظات يمنية ستشهد أمطار عزيرة وعواصف رعدية.. والأرصاد يحذر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، الأربعاء، كافة المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية المصاحبة للأمطار.

وأضاف المركزفي نشرته عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة، بأن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا الى غائم مع فرصة هطول امطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا خلال فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية خاصة ( صعدة ، عمران، صنعاء ، المحويت، حجه، ذمار ، اب ، ريمه وتعز) وتمتد شرقاً لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات لحج ، ابين ، البيضاء، شبوه وحضرموت.

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والمناطق الساحلية، طقس حار ورطب غائم جزئيا مغبر نسبيا خاصة على السواحل الجنوبية وغائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول امطار متفرقة على اجزاء من السواحل الشرقية والسواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وأما المناطق الصحراوية، طقس شديد الحرارة، غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة عليها وقد تنشط الرياح احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وأرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئياً مع رياح موسمية شديدة السرعة تتراوح مابين 20 إلى 40 عقدة.