شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتدخل لاحتواء توتر قبلي في مارب على خلفية قضية آل سبيعيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية في مدينة مارب إن السعودية تدخلت لاحتواء التوتر القبلي المتواصل بين قبائل عبيدة على خلفية قضية “آل سبيعيان” الذين قتلوا في حملة عسكرية امنية داهمت منازلهم في يونيو الفائت.

المصادر أضافت: إن “الأمير فهد بن تركي آل سعود قام بصرف مبالغ مالية كبيرة كترضيات لاحتواء تداعيات قضية آل سبيعيان في محافظة مارب” الذين قتلوا على خلفية “جرائم جنائية وماسة بأمن الدولة”.

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وتابعت: “سلم مدير مكتب الأمير تركي، اللواء فلاح الشهراني، مبالغ مالية لعدد من المشايخ على رأسهم أبو حسن الماربي أحد مشايخ التيار السلفي وعبدالرزاق البقما، لاحتواء تداعيات قضية آل سبيعيان”.

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وفقا للمصادر القبلية فإن “المشايخ التقوا بفاهم سبيعيان وطلبوا منه تهدئة الوضع بين آل سبيعيان والقبائل المساندة لهم من جهة وقبائل الدماشقة المشاركة في حملة مداهمة منازل آل سبيعيان وقتل 7 منهم”.

وأكدت المصادر أن “الوضع لا يزال متوترا بين قبائل آل حتيك والدماشقة، عقب معارك عنيفة بين الطرفين على خلفية قضية آل سبيعيان، امتدت فيها المواجهات المسلحة بين الطرفين لتصل اغلب مناطق عبيدة”.

وأرجعت التدخل السعودي إلى “الاوضاع التي تشهدها مارب واحتدام المعارك مع مليشيا الحوثي عقب تكثيف هجماتها وزحوفاتها الانتحارية في جبهات عدة، سعيا منها لمحاصرة مدينة مارب واسقاطها”.

يشار إلى ان ناطق الجيش الوطني ومدير أمن مارب اعلنا في بيان مشترك “مقتل عدد من آل سبيعيان في حملة مداهمة عسكرية وامنية لمنازلهم على خلفية تورطهم في جرائم جنائية” وقتل في المداهمة أطفال ونساء.