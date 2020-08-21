شكرا لقرائتكم خبر عن مدير امن عدن يلوح بالاستقالة احتجاجا على تهديدات شايع بشلال دم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لوح مدير أمن عدن اللواء محمد أحمد الحمادي بتقديم استقالته احتجاجا على تعنت ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الامارات، واعاقتها تمكينه من استلام عمله ومباشرة مهامه وفق اتفاق الرياض.

وقالت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن: إن “مدير أمن عدن اللواء محمد أحمد الحامدي لوح بتقديم استقالته من منصبه في ظل تعنت الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ورفضه استلام الحامدي لمهام عمله”.

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مضيفة: يأتي تلويح اللواء الحمادي بالاستقالة غداة توعد المدير الأسبق لأمن عدن شلال شايع بعدم التسليم ما لم يتم تنفيذ شروطه وهو ما أثار حنق اللواء الحامدي” المعين بقرار جمهوري نهاية يوليو الماضي.

وبينت المصادر ذاتها أن “اللجنة العسكرية السعودية المتواجدة حاليا في عدن دعت إلى التهدئة”. مؤكدة بأنها “مخولة من قيادة التحالف العربي بالعمل على تنفيذ الشقين الأمني والعسكري وفقا لبنود اتفاق الرياض”.







من جهتها، كشفت مصادر سياسية في العاصمة الرياض عن “مطالبة اللواء شلال شايع بمبلغ 20 مليون دولار لتسليم إدارة أمن عدن، وتأمين شخصيات عسكرية عملت معه ومنحهم حصانة من المساءلة عن فترة عملهم في إدارة أمن عدن”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية اصدر في الـ 29 من يوليو الماضي قرارا بتعيين اللواء محمد احمد الحامدي مديرا لأمن كمرشح للانتقالي الجنوبي لشغل هذا المنصب، وفق الآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.