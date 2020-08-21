شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بارز في مأرب يكشف عن خيانة كبرى داخل معسكرات الشرعية.. ويتحدث عن خذلان القريب والبعيد والشقيق والصديق. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر القيادي البارز في المقاومة اليمنية، الشيخ الحسن أبكر، من خيانة كبرى داخل معسكرات الشرعية في محافظة مارب. وقال أبكر في تغريداته على موقع التدوين صفحته بتويتر: لن تسامحكم مأرب ولن تقبل بالمتآمرين والمتخاذلين.. ستنتصر وستحاسب كل من حاول تركيعها ووشى بها وكل من أراد لها الهوان”. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقال في تغريدة أخرى: مأرب والجيش الوطني وأبطال القبائل فيها لا يواجهون مليشيا الحوثي وحدها وإنما يواجهون ايضا خذلان القريب والبعيد والشقيق والصديق. وتابع أبكر في ختام تغريدته: ومع ذلك ستصمد أمام العدو وستكسره وستصمد أمام الخذلان وستفضخ المتخاذلين ، فمأرب هي الصخرة التي ستستعصي على الكسر بإذن الله.



وتأتي تحذيرات القيادي البارز في حزب الإصلاح اليمني في وقت تتعرض فيه مارب لأكبر عملية زحف للحوثيين عليها، منذ بداية التحالف العربي.

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