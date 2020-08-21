شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني يكشف حقيقة ما يجري على "ابواب مارب" ومصادر عسكرية تؤكد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف دبلوماسي يمني رفيع عن حقيقة ما يجري في محافظة مارب من معارك ومواجهات عنيفة، اكدت تواصلها مصادر عسكرية ميدانية، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي.

وعلق سفير اليمن لدى اليونسكو السياسي اليمني محمد‏ جميح، الخميس، على مزاعم الحوثيين التي تتحدث عن قرب سيطرتهم على محافظة مأرب. مؤكدا أن “محاولاتهم انتحارية”.

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السفير محمد جميح، قال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الخميس: “دعوا الحوثي ينتحر على أبواب مأرب .. دعوه يواصل دعاياته الإعلامية عن وصوله إلى خط العبر“.

وجاءت تغريدة السفير جميح، في ظل مزاعم حوثية تتحدث عن “قرب إسقاط محافظة مأرب ومركزها مدينة مارب، بعد أن وصلت إلى أسوارها وحققت تقدما على قوات الجيش الوطني”.

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وتداولت وسائل اعلامية انباء عن تمكن الحوثيين من السيطرة على قرية آل جميح في الجدعان ومواصلة زحوفاتهم في مديرية مدغل، التي تعد إحدى أهم الخطوط الدفاعية لمدينة مأرب.

بدورها أكدت مصادر عسكرية ميدانية، اشتعال مختلف جبهات محافظة مارب بالمعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي التي كثفت زحوفاتها وهجماتها من محاور عدة.

وقالت المصادر: إن “قوات الجيش الوطني تواجه بكل ما أوتيت من قوة وبسالة اختراقات الحوثيين غربي مدينة مارب في مديرية صراوح، وزحوفاتهم الانتحارية المتواصلة رغم تكبدهم خسائر كبيرة.

وتمكن الحوثيون من السيطرة على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، المحاذية لمديرية ماهلية في محافظة مارب، والتي تشهد معارك عنيفة متواصلة، حسب مصادر عسكرية ميدانية في المحافظة.

يشار إلى أن مصادر محلية تحدثت الخميس عن انضمام مجاميع من قبائل مراد للحوثيين وتمكينهم من التوغل في مناطقهم بالنهمة وآل احمد في مديرية ماهلية، ضمن حملة استقطابات واسعة.