شكرا لقرائتكم خبر عن ابرز مشائخ "الجوف" يخرج عن صمته ويحذر من " خيانة كبرى" داخل معسكر" الشرعية " ويكشف حقيقة ما يحدث ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر القيادي البارز في المقاومة اليمنية، الشيخ "الحسن أبكر"من خيانة كبرى داخل معسكر الشرعية في محافظة مارب (شرقي اليمن).

وتأتي تحذيرات القيادي المنتمي لحزب الإصلاح اليمني في وقت تتعرض فيه مارب لأكبر عملية زحف للحوثيين عليها، منذ خروجهم منها في 2015م.

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وقال أبكر في تغريدات له على صفحته بتويتر: لن تسامحكم مأرب ولن تقبل بالمتآمرين والمتخاذلين.. ستنتصر وستحاسب كل من حاول تركيعها ووشى بها وكل من أراد لها الهوان".

وقال في تغريدة أخرى: مأرب والجيش الوطني وأبطال القبائل فيها لا يواجهون مليشيا الحوثي وحدها وإنما يواجهون ايضا خذلان القريب والبعيد والشقيق والصديق.

وتابع: ومع ذلك ستصمد أمام العدو وستكسره وستصمد أمام الخذلان وستفضخ المتخاذلين ، فمأرب هي الصخرة التي ستستعصي على الكسر بإذن الله.