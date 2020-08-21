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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الصورة.. التي سربها المراسل “محمد العرب” واثارت حزن واستنكار كل من شاهدها! . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed هكذا يغرر الحوثيين بصغار السن وارسالهم الى محرقة الموت بعد ان يدفعوهم الى ادمان القات والشمة !

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