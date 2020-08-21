شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار" بن زايد " سيء السمعة ورجل المهمات " القذرة " يظهر مجددا وادلة ادانة دامغة بوقوفه وراء الاغتيالات في جنوب اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "جي فوروم" الإسرائيلي تقريرا مطولا حول عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بحزب الإصلاح في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ونفذها مرتزقة أجانب جندتهم ودعمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتساءل الموقع، في بداية التقرير: هل جنّدت الإمارات مرتزقة فرنسيين لتنفيذ حملة اغتيالات في اليمن؟.

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وأردف: كانت هذه الشكوك الخطيرة هي التي دفعت إلى تقديم دعوى بالحق المدني يوم الخميس 21 مارس 2019 إلى محكمة باريس الكبرى من قبل مكتب المحاماة (Ancile)، بتفويض من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.

ولفت إلى أنه وفي مقال نشر في 16 أكتوبر 2018، كشف موقع الأخبار الأمريكي بازفيد (BuzzFeed) أن الإماراتيين استدعوا سبير أوبريشن (Spear Operations)، وهي مزود خدمات أمنية مقرها الولايات المتحدة، لتجميع فريق من القتلة المخضرمين. وكان الهدف: تصفية القيادات السياسية والشخصيات الدينية المقربة من التجمع اليمني للإصلاح.

*1.5 مليون دولار ومكافآت

ووفق الموقع، لعب رجل معروف لدى الدبلوماسيين والسلك الدبلوماسي دور الوسيط: محمد دحلان، المدير السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المخيف، لاجئ في الإمارات منذ عام 2011 ومتهم رئيسي باغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل " ياسر عرفات" وهو الآن مستشار مقرب جدًا من محمد بن زايد آل نهيان، الرجل الأقوى في هذه الدولة الفيدرالية (أقام الآن علاقات مفتوحة وطبيعية مع إسرائيل في الشرق الأوسط).

ويتابع: كانت سبير اوبريشن، قد جمعت مجموعة من القتلة المتسلسلين من عشرات الجنود السابقين في نهاية عام 2015، بما في ذلك ثلاثة من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية وتسعة من الفيلق الأجنبي الفرنسي.

ووفقًا لموقع بازفيد، كان المرتزقة قد اكتشفوا تفاصيل مهمتهم بمجرد صعودهم على متن الطائرة التي أقلعت للتو من مطار "تيتيربورو" في نيو جيرسي. وبحسب ما ورد تم توزيع 23 بطاقة تحتوي على اسم وصورة أهدافهم، فضلاً عن معلومات عن كل منهم. أما أما عن سعر خدماتهم فتصل 1.5 مليون دولار تضاف إليها علاوات مقابل كل عملية استبعاد ناجحة.

*التصعيد المرعب

وتشير الشكوى التي استطاعت صحيفة ليكسبريس الفرنسية التأكد منها "إلى أن ضرورات منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق ضد مرتزقة فرنسيين توظفهم شركة أمريكية خاصة يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب، في سياق الصراع في اليمن، وكذلك بحق محمد دحلان كشريك في هذه الجرائم."

وفي الواقع، يعاقب القانون الجنائي الفرنسي على الاعتداء على حياة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، ويصفها بأنها جريمة حرب، وكذلك المشاركة في نشاط المرتزقة.

بالطبع، يقوم الفيلق الأجنبي، كما يوحي اسمه، بتجنيد متطوعين من جميع البلدان. هؤلاء، في نهاية عملهم، لديهم الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية. مع العلم أن 35٪ منهم يختارون هذا الخيار.

و يقدر جوزيف بريهام، من مكتب المحاماة آنسل أنهم، 99٪، وعلى الأقل هناك احتمال أن واحدًا على الأقل من أعضاء الفيلق التسعة الذين عينتهم سبير اوبريشن قد اختار جواز سفر فرنسيا.

وطبقا للموقع، تؤكد الإجراءات التي بدأها مكتب آنسل في فرنسا إحالة نفس الشركة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي نوفمبر 2017، بشأن استخدام الإمارات لجنود مؤقتين في ساحة المعركة اليمنية.

يقول بريهام: "العناصر التي تقودنا اليوم إلى رفع الشكوى في المحاكم الفرنسية تسمح لنا أيضًا بتقديم بلاغ إضافي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال القضية من عام 2017. هذه المحكمة وحدها هي التي تملك إمكانية وضع حد لإفلات الإماراتيين من العقاب بسبب هذا التصعيد الرهيب: القتل المستهدف للمدنيين المسالمين على يد قتلة متسلسلين دفعوا لهم مقابل كل ضحية.".

وذكر موقع بازفيد أن محمد دحلان، المنافس السابق لمحمود عباس ورئيس جهاز الأمن السابق للسلطة الفلسطينية في غزة، أبرم صفقة مع شركة مرتزقة تديرها إسرائيل لتنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة في اليمن نيابة عن الإمارات العربية المتحدة.

وقال دحلان لجولان، أحد المرتزقة، إنه في ظل ظروف مختلفة سيحاولون بالتأكيد قتل بعضهم البعض. بدلاً من ذلك، شكلوا تجمعاً غريبًا، حتى أنهم سمحوا بتصوير بعضهم البعض معًا.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح دحلان مستشارًا لوريث عرش الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان (MBZ)، الحاكم الفعلي للبلاد. قال عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية عن دحلان: "لقد اعتبرته الإمارات العربية المتحدة بمثابة الثور".

وطبقا لبازفيد، قام السيد جولان بتجنيد فريق من المرتزقة الأمريكيين المحترفين - بما في ذلك أعضاء سابقين في وحدات النخبة العسكرية الأمريكية - للقيام بعملياته في اليمن.

وفي نهاية عام 2015، تمكن جولان وجيلمور من تشكيل فريق من 12 مرتزقًا. كان ثلاثة منهم من جنود الاحتياط الأمريكيين ومعظم الباقين كانوا أعضاء سابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: لقد سافروا من الإمارات العربية المتحدة إلى قاعدة في إريتريا حيث، وفقًا لجيلمور، حصلوا على قائمة سوداء: 23 بطاقة بها 23 اسمًا و23 وجهًا. احتوت كل خريطة على معلومات استخبارية: أهمية كل شخص من المستهدفين في السياسة اليمنية والموقع الدقيق لمنزله ومكتبه. كان بعضهم من الإرهابيين، لكن جيلمور يعترف بأنه غير متأكد من أنهم جميعًا كانوا كذلك.

وبحسب الموقع، اعترف جولان أنه "كان هناك برنامج تصفية مستهدفين في اليمن تمت الموافقة عليه وتمويله من قبل الإمارات العربية المتحدة داخل التحالف".

وبحسب ما ورد أُبرمت الصفقة بين السيد جولان والسيد دحلان على الغداء في نادي الضباط في قاعدة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي.

وبحسب جولان، فإن هذه الأهداف كانت أهدافًا مشروعة اختارتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة في حرب تدعمها واشنطن.

ومع ذلك، اعترف جيلمور بأنه "من المحتمل أن يكون الهدف شخصًا لا يحبه محمد بن زايد. حاولنا التأكد من عدم حدوث ذلك".

استعان الفلسطيني محمد دحلان بمرتزقة من وحدات النخبة الأمريكية للقضاء على قادة الجماعات المقربة من الإخوان المسلمين والتي تعتبرها الإمارات "إرهابية."

كما استأجرت الإمارات الكوماندوز الأمريكي، بما في ذلك قوات النافي سيلز (Navy SEAL) السابقة، لتصفية شخصيات دينية وسياسية في اليمن الذي مزقته الحرب، حيث تخوض أبو ظبي صراعًا مميتًا ومثيرًا للجدل كانت نتيجته أكثر من 100،000 قتيل.

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ويتابع الموقع: مقاتلو النخبة للعمليات الخاصة الأمريكية، الذين خضعوا لسنوات من التدريب المتخصص في الجيش الأمريكي، بما في ذلك سنوات واشنطن الطويلة من القتال في العراق وأفغانستان، حصلوا على أموال للمشاركة في مهام المرتزقة يهدف إلى تصفية عدد من اليمنيين الذين يعتبرون "إرهابيين". وكشف زعيم المقاتلين أن الإمارات العربية المتحدة هي من مولتهم للقيام بذلك.

وقال أبراهام جولان لموقع بازفيد: "كان هناك برنامج تصفية مستهدفين في اليمن. كنت أديرها. لقد نفذنا المهمة. وقد أشرفت الإمارات على ذلك ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وأعلن جولان، وهو مزود أمني إسرائيلي مجري مقيم في الولايات المتحدة، أن شركته، (سبير اوبريشن جروب Spear Operations Group)، قد اقترحت الفكرة على محمد دحلان، المسؤول الأمني السابق في السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى مستشارين رئيسيين آخرين لولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد.

ووفقا للموقع فقد كانت لهجة الاجتماع واضحة. فقد طُلب من الجماعة المساعدة في "تعطيل وتدمير" حزب الإصلاح اليمني، الذي وصفه جولان بأنه "جناح سياسي لتنظيم إرهابي" - في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ومرددا لما يقوله الإماراتيون، الذين يحاولون،، سحق هذه الحركة في المنطقة.

وان الإصلاح لديه العديد من الخيوط، ويعمل كواحد من الحلفاء الرئيسيين للرئيس عبد ربه منصور هادي في الجنوب.

وفي مقابل تحقيق عمليات التصفية المستهدفة، سيحصل المرتزقة الأمريكيون على 1.5 مليون دولار شهريًا، وستكافأ نجاحاتهم بمزايا أخرى غير معلنة. في وقت لاحق، ستوفر سبير اوبريشن جروب أيضًا تدريبات على تكتيكات الكوماندوز للجنود الإماراتيين. لكن غولان كشف أنه وضع شرطا للإماراتيين: المطالبة بأن تكون مجموعته، على الأقل، شبه رسمية في القوات المسلحة الإماراتية، وأن يكون لديها الزي الرسمي وبطاقة الهوية الإماراتية، "لأسباب قانونية."

ويؤكد الموقع أن الإمارات ستمنح رتبة عسكرية للمقاتلين الأمريكيين من أجل توفير غطاء قانوني لهم. سيتم توفير جميع المواد من قبل أبو ظبي.

وشرح قائلاً: "لأنه حين تقع أي مشكلة، فإن الزي الرسمي الإماراتي ولوحات الهوية سيمثلان الفرق بين المرتزق والجندي".

وسمحت ميزانية جولان الأصلية لمقاتليها بتلقي 25000 دولار شهريًا، أو حوالي 830 دولارًا في اليوم، بالإضافة إلى المكافآت.

ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على العملية، فإن أحد المرتزقة عمل سابقًا مع "الذراع الأرضية" لوكالة المخابرات المركزية. كشفت المصادر أن آخر كان لا يزال نشطًا كقائد في البحرية الاحتياطية وحصل على تصريح سري للغاية.

وعلى الرغم من رفض قيادة الحرب الخاصة بالبحرية التعليق، قالت وكالة المخابرات المركزية إنها ليست على علم بأي برنامج من هذا القبيل في اليمن.

لكن مسؤولاً سابقًا في وكالة المخابرات المركزية، قال في البداية إن هذا السيناريو مستحيل، قال لاحقًا لبازفيد: "بعض الرجال فعلوا ما قلته" وكان مصدوماً لأنه علم ذلك.

وتساءل المسؤول السابق عما يجب فعله للتأكد من أن الرجل الذي قبلناه للعمل معنا للتو سيء حقًا. وقال إن المرتزقة "يشبهون فرقة اغتيال".

وفي ديسمبر 2015، سافر جولان وعشرات من المرتزقة الأمريكيين المستأجرين إلى قاعدة عسكرية إماراتية في الصحراء على متن طائرة مستأجرة من نوع "غلف ستريم"، قبل الصعود إلى طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الإماراتي للسفر إلى قاعدة أخرى في عصب، إريتريا، تم إطلاع المجموعة من قبل ضابط إماراتي يرتدي الزي الرسمي، والذي حدد لهم قائمة سوداء تضم 23 شخصًا، تم تحديد بعضهم من خلال دورهم في السياسة اليمنية.

وأكد الضابط السابق في البحرية الأمريكية إسحاق غيلمور، الذي قاد العملية إلى جانب جولان، أن بعض أولئك الذين تم تحديدهم كأهداف كانوا أعضاء في حزب الإصلاح الإسلامي اليمني، وخطباء متورطين في أعمال العنف وهم أيضاً "إرهابيون متشددون" - رغم أنه اعترف بأنه "لا يمكن التأكد من ذلك".

وأشار جولان إلى أن بعض الأعداء الإرهابيين كانوا خطرين للغاية ويصعب توقيفهم، وأن الحل الوحيد القابل للتنفيذ هو تصفيتهم، مشيرًا إلى أنه قد أسس شركته لتوفير مهارات قتالية كوماندوز لمهام التصفية في برنامج يستهدف الخدمات الخاصة من إسرائيل.

ويقول الموقع: واجهت مدينة عدن الساحلية اليمنية، والتي تعتبر منذ عدة سنوات عاصمة مؤقتة للبلاد، أوضاعاً أمنية صعبة، بما في ذلك التفجيرات والاغتيالات، والتي ما زال الكثير منها حتى الآن غير مفسر.

وفي السنوات الأخيرة، قُتل عشرات من رجال الدين والنشطاء والشخصيات السياسية أو نجوا بالكاد من محاولات اغتيال في عدن، حيث تسيطر القوات الإماراتية على جزء كبير من الأجهزة الأمنية إلى جانب مقاتلين انفصاليين.

*فشل إحدى المهمات

لكن في 29 ديسمبر 2015، ركز فريق جولان على إنصاف علي مايو، الزعيم المحلي لحزب الإصلاح. كانت المهمة السرية (غارة سريعة / خروج سريع) تعتمد على أن يقوم المرتزقة بإلقاء عبوة ناسفة على باب مكتب إنصاف مايو، ولكن بمجرد أن بدأ أحد المقاتلين في إطلاق النار لأسباب مجهولة، خرجت المهمة عن مسارها. انفجرت القنبلة عندما غادروا المكان. علم الفريق بعد ذلك أن مايو غادر المبنى قبل وصولهم بعشر دقائق.

ويقع مكتب انصاف مايو بالقرب من ملعب لكرة القدم في وسط مدينة عدن. كان من المفترض أن يؤدي انفجار 29 ديسمبر 2015 إلى "قتل كل من في المكتب" - لكنه فشل.

ويتابع: حتى مع لقطات الطائرة بدون طيار للحادث، من الصعب فهم ما حدث بالضبط. على أي حال، هرب المرتزقة في مركبة عسكرية إماراتية. ثم وقع انفجار - القنبلة الضخمة المزروعة عند مدخل المبنى - تلاه انفجار أكبر في سيارة المرتزقة. قال غيلمور وجولان إنهما نصبا سيارتهما الخاصة للتغطية على مصدر القنبلة وإرباك العدو، لكن الطاقم عاد إلى القاعدة دون أي دليل على وفاة انصاف مايو.

ويتذكر جيلمور: "لقد تسبب ذلك في مشاكل مع دحلان".

وقال جريجوري جونسن من مؤسسة العربية، الذي خدم في لجنة للأمم المتحدة عام 2016 حول حرب اليمن في عام 2016، لبازفيد: "يبدو أنها حملة مستهدفة. كان هناك 25 إلى 30 تصفية"، على الرغم من أن بعضها كان يبدو أنها من عمل الفرع اليمني لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي أبريل، قال مسئول يمني إن عمليات القتل كانت "ممنهجة" وإن أكثر من 50 من الشخصيات المستهدفة ،غادروا اليمن بحثًا عن ملاذ في دول مثل مصر والأردن.

وقال وزير الاوقاف احمد عطية من الرياض: "إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فسنطلب من المتدينين البقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى المساجد بعد الآن".

كما دعا إلى محاولة "إنقاذ رجال الدين والعلماء والأئمة" من عدن وحذر من أن عمليات التصفية تسير جنباً إلى جنب مع الاستبدال القسري لرجال الدين المرتبطين بالإصلاح.

هذا وقتل أكثر من 100 ألف شخص منذ أن شن التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليا على استعادة السيطرة على الأراضي التي فقدها الحوثيون.

ودفع الصراع متعدد الأوجه في اليمن البلد الفقير بالفعل إلى حافة المجاعة، مما تسبب فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال جولان إن الفريق الذي قاده كان مسؤولا عن العديد من عمليات التصفية الرئيسية، لكنه امتنع عن ذكر أسماء القتلى. وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى برنامج تصفية مماثل للبرنامج الذي نظمته منذ شهور في اليمن.

وتابع: "أريد فقط أن يكون هناك نقاش حول دورنا في اليمن". "ربما كنت وحشاً. ربما يجب أن أكون في السجن. ربما أنا رجل سيء. لكنني على حق (بشأن القضاء على الإرهابيين المستعصيين)".

وقال جولان، الذي يحافظ على علاقات جيدة مع إسرائيل من خلال الاتفاقات الأمنية التي يشارك فيها، إنه يعيش في إسرائيل منذ عدة سنوات. في الماضي، حضر حفلاً مع رئيس الموساد السابق داني ياتوم، وكانت خبرته "تهدف إلى ضمان سلامة العملاء في قطاع الطاقة في إفريقيا".

وأكد ياتوم في محادثة مع موقع "Ynet" الإخباري أنهما التقيا في حفلة في لندن: "لم أكن على اتصال به منذ سنوات، لقد كنت على علاقة به منذ سنوات. لقد كنا على اتصال خلال فترة وجودي كرجل أعمال"

وبحسب ياتوم، "لم أكن أعرف الكثير عن جولان، لكنه جعلني أشعر بأنني صهيوني متحمس، رجل شجاع مستعد لتحمل مخاطر كبيرة. لسوء الحظ، هاجر في النهاية مع عائلته خارج إسرائيل. لقد هاجر ومنذ ذلك الحين لم نتحدث مع بعضنا البعض منذ سنوات عديدة. "

وعن القضايا المنسوبة إلى جولان في المقال، قال ياتوم: "لا علاقة لي بهذه الأمور."

وتساعد الولايات المتحدة قوات التحالف وتوفر الأسلحة والمعلومات الاستخبارية، من بين أمور أخرى.

وتقول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إلى جانب الولايات المتحدة - إن هدفهما هو استعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها وإحباط ما يزعمون أنه محاولة من إيران السيطرة على اليمن من خلال المتمردين.

وقال جولان إنه مسؤول عن سلسلة اغتيالات رفيعة المستوى في اليمن دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال إن شركته استهدفت أيضًا عددًا من قادة الإرهاب الفلسطينيين الذين قُتلوا في غارات جوية وعمليات سرية بدأت في السبعينيات.

ويجادل بأن بعض "الأعداء الإرهابيين" خطير للغاية ولا يلين - ويصعب توقيفهم - بحيث "القضاء التام هو الحل الأفضل". وفقًا لجولان، تؤدي عملية القتل المستهدف كاستراتيجية دقيقة لمكافحة الإرهاب إلى عدد أقل من الضحايا المدنيين.