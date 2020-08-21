شكرا لبحثكم عن خبر بعد "الفخ القاتل".. الحوثي يتلقى هزيمة قاسية في جبهة الصومعة بالبيضاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت القوات الحكومية، اليوم الخميس، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في مديرية الصومعة، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة شنت هجوما واسعاً على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي في جبهة الصومعة، وتمكنت من السيطرة على مواقع "شاردة وجميمة وفاء، في ميمنة الجبهة.



وأكدت المصادر، أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر جماعة الحوثي، فيما أسرت قوات الجيش عدداً آخري.

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في السياق ذكرت مصادر خاصة، أن مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء، استقبل اليوم 35 جثة من قتلى الجماعة جميعهم سقطوا في جبهة الصومعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الجيش ضد الجماعة في جبهة قانية شمالي المحافظة.

وكان مسؤول عسكري قد تحدث عن وقوع الحوثيين في فخ قاتل بذات الجبهة مؤكدا مقتل أكثر من 60 عنصرا حوثيا خلال يوميين.