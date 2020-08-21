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التحالف يصدر بياناً عسكرياً حول اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - التحالف يصدر بياناً عسكرياً حول اليمن
 

أعلن التحالف العربي بقيادة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت مساء اليوم باتجاه المملكة.

وقال التحالف في بيان إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف أعلن الأحد الماضي أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثيون باتجاه المملكة.  
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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