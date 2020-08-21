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يزيد بن سلمان - شبوة - التحالف يصدر بياناً عسكرياً حول اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت مساء اليوم باتجاه المملكة. وقال التحالف في بيان إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. وكان التحالف أعلن الأحد الماضي أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثيون باتجاه المملكة.

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