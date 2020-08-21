شكرا لبحثكم عن خبر هكذا تصرف صاحب دراجة نارية بعد عثوره على 10 ملايين ريال في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعاد شاب يمني يعمل على دراجة نارية مبلغ 10 ملايين ريال إلى صاحبها بعد أن عثر عليها في احدى قرى ريف محافظة إب (وسط البلاد).

وعير الشاب سفيان عبد الكريم ردمان، من أبناء مديرية فرع العدين عزلة "الأهمول" قرية القحاطن بإب، على 10 ملايين ريال أثناء مروره بدراجته النارية في طريق "الثلث" عزلة "بني أحمد" فسارع بالإعلان عن النقود الضائعة والبحث عن صاحبها.

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وأفاد ناشطون أن الشاب ردمان عثر على صاحب النقود بعد فترة قصيرة وسلمها إليه كاملة بعد التأكد منه الأمر الذي لقي اشادات واسعة بأمانته رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها.



وأفادوا بأن صاحب الملايين العشرة كرم الشاب ردمان بمبلغ مالي إلا أن الأخير رفضه وعندما أصر الأول عليه أعلن ردمان تبرعه بالمبلغ لصالح تعبيد إحدى الطرق الوعرة في قريته.

وعبّر أبناء محافظة إب عن فخرهم وإعتزازهم بهذا الشاب الذي ضرب أروع الأمثلة في الأمانة والصدق والنزاهة.