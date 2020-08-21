شكرا لبحثكم عن خبر الدفاع المدني يحذر من كارثة "ظفير" أخرى شمال غرب صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الخميس، السكان في مدينة الطويلة بمحافظة المحويت شمال غرب صنعاء، من انهيارات صخرية وشيكة تعيد إلى الذاكرة مشاهد كارثية لانهيارات مماثلة وقعت أواخر العام 2005.

Advertisements

وقال الدفاع المدني في بيان إن "الكتل الصخرية المطلة على مدينة الطويلة بمحافظة المحويت توشك على السقوط وتشكل تهديداً خطيراً على أرواح السكان والممتلكات العامة والخاصة".

ودعا البيان السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية إلى "سرعة التدخل والاستجابة واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية العاجلة (إخلاء، إيواء، إغاثة) لتلافي وقوع أي انهيار صخري محتمل, ومنع تكرار الكارثة المأساوية جراء الانهيار الصخري في قرية الظفير بمديرية بني مطر محافظة صنعاء في ديسمبر 2005".



وكانت قرية "الظفير" في مديرية بني مطر (40 كم غرب صنعاء)، وهي محاذية لمنطقة شبام كوكبان، التابعة لمحافظة المحويت، قد شهدت في أواخر ديسمبر 2005، كارثة انهيار صخري سحق 34 من منازلها، وراح ضحيته أكثر من 90 شخصا من أبناء القرية.