شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في جبهة قانية.. ويشن هجوما معاكسا على الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، مساء الخميس، من تحريرمواقع جديدة في جبهة "قانية" بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل شنو هجوما معاكسا على الحوثيين، تمكنو من خلاله إستعادة "مفرق الفرش" وبعض التباب المحيطة به في جبهة قانية.

وبحسب المصادر فإن المواجهات، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني في جبهة قانية .

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، التي كثفت من هجماتها خلال الأسابيع الماضية بهدف تحقيق تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.