شكرا لبحثكم عن خبر احتدام المواجهات بين الجيش والحوثيين في جبهتي ”الرخيم” و ”العبدية” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ميدانية، أن جبهتي "الرخيم" و "العبدية" الواقعة بين محافظتي البيضاء ومارب، تشهد في هذه الاثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت المصادر أن معارك شرسة تدور في هذه الاثناء في جبهتي الرخيم والعبدية بين أبطال الجيش وقبائل مراد وبني عبد من جهة، وبين المليشيات الحوثية الانقلابية من جهة أخرى.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني وقبائل مرد.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، التي كثفت من هجماتها خلال الأسابيع الماضية بهدف تحقيق تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.