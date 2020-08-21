شكرا لبحثكم عن خبر وفاة نجل قائد عسكري يمني رفيع بقوات الحرس الجمهوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة نجل قائد عسكري يمني رفيع بقوات الحرس الجمهوري أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بوفاة نجل قائد عسكري يمني رفيع بقوات الحرس الجمهوري سابقا.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن نجل القائد العسكري السابق بقوات الحرس الجمهوري اللواء علي عزيز الحجيري، توفي بحادث مروري مروع.

ونوهت المصادر بأن الشاب زيد علي عزيز الحجيري قضى في حادث مروري مؤسف.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح المواطنين بشكل شبه يومي في معظم المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجل قائد عسكري يمني رفيع بقوات الحرس الجمهوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.