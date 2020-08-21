شكرا لبحثكم عن خبر توجيه حكومي عاجل بشأن نتائج ”طب تعز” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم الخميس، توجيه حكومي عاجل بشأن نتائج امتحان القبول بكلية الطب، جامعة تعز.

وياتي توجيه شمسان، بناء على توجيهات تلقاها من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، والتي قضت بإيقاف القبول حتى وصول اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء للتأكد من شفافية وقانونية الاجراءات التي اتخذتها الجامعة.

وأثارت النتائج ردود فعل غاضبة وساخرة لدى النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

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