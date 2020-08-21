شكرا لبحثكم عن خبر مصرع ”محمد الحوثي” في جبهة صرواح بمحافظة مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي القيادي في المليشيات الحوثية، محمد أمير الحوثي، مصرعه، برصاص الجيش الوطني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد لقي نائب قائد محور ‎المحجزة المقدم "محمد أمير احمد محمد ‎الحوثي" مصرعة مع العشرات من مليشيات ‎الحوثي الانقلابية.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي لقي مصرعه مع العشرات من عناصر المليشيات في جبهة "‎الضيق ‎المحجزة" على إيدي ابطال ‎الجيش الوطني.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة.