شكرا لبحثكم عن خبر ثلاث محافظات يمنية تنفرد بإصابات ”كورونا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت لجنة مواجهة كورونا في اليمن، اليوم الخميس، عن انفراد ثلاث محافظات بإصابات "كوفيد19" المستجد خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر " تويتر "، بأنه تم تسجيل (7) حالات إصابة جديدة؛ منها خمس بحضرموت، وحالة بمارب، وأخرى بالمهرة.

ونوهت بانه تم تسجيل حالتي وفاة و ثلاث حالات شفاء جميعها بحضرموت.

ويرتفع إجمالي الحالات المؤكدة الى (1899) منها (541) وفاة و(1058) حالة تعافي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث محافظات يمنية تنفرد بإصابات ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.