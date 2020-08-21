شكرا لبحثكم عن خبر صاعقة رعدية تقتل وتصيب ثلاثة من أسرة واحدة بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل وجرح ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، بعد أن ضربت صاعقة رعدية منزلهم بمحافظة الضالع.

وقال مصدر أمني ، إن صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن، عبده مسعد صالح السكندراني، في مديرية دمت بمحافظة الضالع، ما أدى إلى وفاة ابنه البالغ من العمر سبع سنوات وإصابة الأب والأم بجراح مختلفة.

وأوضح المصدر أن منظومة الطاقة الشمسية التي كانت تعمل أثناء هطول أمطار خفيفة كانت السبب في جلب الصاعقة الرعدية وانفجارها في منزل المواطن السكندراني.

وتواصل مراكز الأرصاد، تحذيراتها للمواطنين خاصة في المرتفعات الجبلية من عدم استخدام الهواتف الجوالة واطفاء منظومات الطاقة الشمسية أثناء هطول الامطار كونها تجلب الصواعق الرعدية.

صاعقة رعدية الطاقة الشمسية

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