شكرا لبحثكم عن خبر قال أنها تعرضت للخذلان .. قيادي في الإصلاح يدعو إلى تجنيد النساء وكبار السن للدفاع عن مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف الشيخ الحسن أبكر إلى تجنيد النساء وكبار السن إلى جانب الشباب للدفاع عن محافظة مأرب.

وقال أبكر في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها المشهد اليمني "يجب أن يجند الجميع في مأرب الكبار والشباب والنساء ، فليكن الجميع جنود"

وأضاف أبكر محذرا أبناء مأرب والمتواجدين فيها "الازدهار الذي تعيشه مأرب تنمويا لاينبغي أن يجعل الناس تنسى المعركة والحشد لها "

وأكد أبكر في تغريدته أن "لا أمن ولا تنمية إن لم يتجه الجميع وكلا من موقعه من أجل هذه المعركة التي تخوضها مأرب نيابة عن الكل ويجب مساندتها من الجميع"

وكان أبكر قد قال في تغريدة سابقة أن محافظة مأرب تعرضت للخذلان "مأرب والجيش الوطني وأبطال القبائل فيها لا يواجهون مليشيا الحوثي وحدها وإنما يواجهون ايضا خذلان القريب والبعيد والشقيق والصديق"

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