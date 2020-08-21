زعيم مليشيا الحوثي يعترف بنزيف مقاتليه في مارب و يعلن عجزه ويحمل الحكومات السابقة المسؤولية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعترف زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، ضمنيا بنزيف مقاتليه على أسوار مارب، معلنا عجزه، ومحملا الحكومات السابقة المسؤولية.

وقال الحوثي في كلمة، نشرتها وسائل إعلام حوثية، تابعها " المشهد اليمني "، أن الحكومة غير المعترف بها، معنية بإيجاد حلول لموضوع السدود لكن لا يمكن تحميلها مسؤولية تقصير الحكومات السابقة؛ حد تعبيره.

وأضاف: على الجميع التعاون رسميا وشعبيا لإزالة الأضرار التي نتجت من الأمطار والسيول مؤخرا في اليمن.

ودعا أنصاره إلى الاستمرار " بالنفير ، ودعم الجبهات بالمال والرجال" في خضم معركة هي الاعنف بين المليشيا المدعومة ايرانيا وقوات الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية، على جبهات قتال متعددة المحاور بمحافظة مارب؛ في إعتراف ضمني بنزيف تحشيدات مقاتلي المليشيا على أسوار مارب.

واتهم الامارات بالسعي لنشر الفتنة بين أبناء الأمة الإسلامية.

و منذ انقلاب المليشيا، عملت على تدمير وتخريب معظم منجزات ومكاسب السنوات الماضية منذ فجر الثورة اليمنية قبل أكثر من خمسين عاما.

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