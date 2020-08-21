شكرا لبحثكم عن خبر محاصرة من 2015 .. قرية في البيضاء تتسبب بجنون هستيري للحوثيين بعد كسر هجوم مكون من 20 دبابة وعشرات الأطقم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قرية في محافظة البيضاء الأربعاء من كسر هجوما حوثيا شرسا عليها مزود بترسانةعسكرية ضخمة.

وقالت مصادر محلية بأن قرية بيت الزوبة في منطقة قيفة تمكنت أمس الأربعاء من كسر هجوم ميليشياوي عنيف عليها.

وبحسب المصادر فإن الحملة الحوثية التي هاجمت القرية مكونة من 20 دبابة وعربة BMB وعشرات الأطقم العسكرية المزودة بكافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكدت المصادر بأن القرية أفشلت الهجوم كما أفشلت العشرات قبله وبأسلحة شخصية خفيفة.

وأشارت المصادر إلى أن المحاصرة منذ العام 2015 تمكنت وبقوة وصلابة من كسر الهجوم الحوثي الأمر الذي تسبب بجنون هستيري لميليشيا الحوثي حيث عمدت إلى قصف القرية بشكل همجي وعشوائي.

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