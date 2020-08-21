شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بمنخفض جوي جديد على أكثر من أربع محافظات يمنية الأسبوع القادم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مراكز أرصاد جوية وفلكيين، بأن منخفض جوي في أكثر من أربع محافظات يمنية الأسبوع القادم.

وأوضحت أن المنخفض الجوي الجديد سيكون مع بداية الاسبوع المقبل مصحوبا بامطار غزيرة على محافظات المهرة وحضرموت، وشبوة، ومارب وأجزاء من المرتفعات الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع، في نشرته التنبيهية، اليوم الخميس، بهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع إحتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى غرب هضبة حضرموت، فيما قد تشهد أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها أمطار متفرقة.

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