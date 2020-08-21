شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : الملك سلمان يصد أوامر ملكية عاجلة .. نص الأوامر الملكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدور أمر ملكي عاجلا بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر وأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.

فقد قضى الأمر الملكي بما يلي : 1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد . 2 ـ إعفاء محافظي : أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة. 3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في أمارات ( المدينة المنورة ، وتبوك ، وعسير ). 5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك ، ورؤساء بلديات : أملج ، والوجه ، والسودة. 6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.