جماعة الحوثي تعلن انشقاق أركان حرب اللواء السادس وقائد كتيبة الشرطة في الجيش الوطني وانضمامهم إلى الميليشيا ”أسماء”

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي محافظ محافظة ذمار المعين من الميليشيا الحوثية انشقاق أركان حرب اللواء السادس في الجيش الوطني العقيد علي مجرش. ونشر البخيتي تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها إن العقيد علي مجرش أركان حرب اللواء السادس والعقيد علي الجماعي قائد كتيبة الشرطة وصلوا صنعاء مع 12 جندي. وادعى البخيتي أن مجرش جرح ضابط سعودي وهرب مع جنوده ليصلوا صنعاء معلنين انشقاقهم عن الجيش الوطني والانضمام لميلشيا الحوثي. ولم يصدر أي تعليق من الجيش الوطني على مدى صحة الخبر أو نفيه.

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