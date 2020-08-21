شكرا لبحثكم عن خبر ابن شيخ مشائخ المناطق الوسطى .. مصرع قيادي حوثي بارز في محافظة مأرب ”الاسم والصورة” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي بارز مصرعه اليوم الخميس في محافظة مأرب خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني على أطراف المحافظة.

وأفادت مصادر عسكرية بمصرع العقيد عبدالحميد نصر الشاهري في أطراف محافظة مأرب خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.

وبحسب المصادر فإن الصريع هو نجل مايسمى الشيخ نصر الشاهري الذي تم تعيينه من قبل زعيم ميليشيا الحوثي شيخ مشايخ المناطق الوسطى.

كما أنه أيضاً إبن أخ وكيل محافظة إب عبدالحميد الشاهري.

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