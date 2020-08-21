شكرا لبحثكم عن خبر بسبب البركاني.. خطوة جديدة في الحجرية بتعز قد تشعل حربا لاتنتهي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشهرت اليوم الخميس، الهيئة القيادية للمجلس الاعلى لأبناء الحجرية والذي يضم الفصائل المسلحة الموالية للإمارات بريف تعز في خطوة اثارت الكثير من المخاوف من ان تكون الامارات تعيد توحيد فصائلها تحت قيادة محلية لاستئناف الحرب على الشرعية الا في الريف الجنوبي الغربي.

وأفادت مصادر اعلامية عن تسمية سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب ، رئيسا للهيئة الاستشارية للمجلس الذي يضم ايضا رشاد العليمي وقيادات مؤتمرية معروفة بولائها للإمارات..

وضم المجلس قادة في اللواء 35 مدرع وكتائب ابو العباس وفصائل طارق صالح، ويتوقع أن يكون بديلا لطارق صالح الذي كان يقود فصائل الامارات بريف تعز ويواجه نقمة شعبية ورفض مجتمعي بفعل الجرائم التي ارتكبها نظام عمه بحق ابناء المحافظة منذ ثورة الشباب في 2011.

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وقال الصحفي محمد الخامري، أحد أبناء الحجرية، إن إشهار القيادة الجديدة للمجلس تعكس مساعي اماراتية لاستحداث تكتل عسكري جديد لدعم اتباعها في تعز على غرر المجلس الانتقالي في الجنوب.



وحذر الخامري من التكتل الجديد، مشيرا إلى أن البركاني وحاشيته يسعون لإدخال الالم إلى كل بيت في الحجرية بهدف تحقيق طموحه بالحصول على مكاسب من التحالف .

ويأتي اشهار المجلس الجديد وسط اتساع المعارك بين الفصائل الموالية للإمارات واخرى محسوبة على الشرعية بهدف السيطرة على المنطقة الاستراتيجية بريف تعز والمطلة على الساحل الغربي لليمن وصولا إلى باب المندب.