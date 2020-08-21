فيديو رهيب.. شاهد اشتباكات من مسافة قريبة وهروب الحوثيين من متارسهم في جبهة الحازمية بالبيضاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت عناصر من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مقطع فيديو لاشتباكات مباشرة من مسافة قريبة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي. ويظهر الفيديو هروب عناصر الميليشيا والضربات القوية من عناصر الجيش الوطني على متارس الحوثيين. وتشهد محافظة البيضاء ومأرب والجوف معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة في محاولة حوثية لتحقيق أي تقدم على الأرض. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في البيضاء ومأرب.



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