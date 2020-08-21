شكرا لبحثكم عن خبر يشبه أفلام هوليود .. شاهد تطاير حوثي في الهواء بعد استهداف موقعه من قبل الجيش الوطني ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل الجيش الوطني وقواته التنكيل بميليشيا الحوثي في جبهة نهم بمحافظة صنعاء وبقية الجبهات أشد تنكيل.

وأظهر فيديو مصور لحظات استهداف قوات الجيش الوطني موقع حوثي في جبهة نهم يشبه انتاجات شركة هوليود الخيالية والمليئة بالحيل والأكاذيب غير أن هذا حقيقي.

وبحسب الفيديو فإن قوات الجيش الوطني استهدفت موقعا حوثيا في جبهة نهم ما أدى إلى تطاير أحد أفراد الميليشيا في الهواء بعد استهدافه.

وأظهرت مقاطع أخرى لحظات استهداف قناصة الجيش الوطني لأفراد ميليشيا الحوثي في مواقع مختلفة في ذات الجبهة .

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