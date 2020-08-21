شكرا لبحثكم عن خبر تحذير من أمطار فيضانية وعواصف رعدية خلال الأيام القادمة في بعض المناطق اليمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد بصنعاء اليوم الخميس هطول امطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى غرب هضبة حضرموت .

وبحسب النشرة التنبية للمركز ، ان أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية قد تشهد أمطار متفرقة.

واشار المركز ان الاجواء ستكون حارة على المناطق الصحراوية والساحلية مع رياح موسمية شديدة في المياه الاقليمية لليمن وحول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.