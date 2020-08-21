شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يلقون القبض على مسؤول في شركة للأسهم بصنعاء بتهمة الاحتيال (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت المليشيا الحوثية القبض على المسؤول عن استلام أموال المساهمين في شركة الإستثمار الذهبي والتي يتم إبرام العقود التابعة لها بإسم شركة مصدر وتدعي أن مقرها الإمارات .

وقال أحد المساهمين لـ"المشهد اليمني" اليوم الخميس أن هذه الشركة قامت بالنصب على المساهمين اليمنيين من خلال مسؤول الشركة ع . ه. ع .ق بعد إخبارهم بأنهم سيحصلون على أرباح مغرية وقام البعض بإرسال مبالغ كبيرة تصل إلى 12 ألف دولار وتم استلمها عن طريق مسؤول الشركة عبر حوالة داخلية.

وأضافت المصادر القول أن مسؤول الشركة الآن محبوس في المنطقة الخامسة في سعوان بصنعاء ، وانه تم إبلاغ المساهمين لسرعة تقديم بلاغات لرفع قضية على المتهم وإعادة ما يمكن إعادته من أموالهم المنهوبة .

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وأكدت المصادر عن تلقيهم تحذير من الشركات التي مازالت تستمر في عملها المشبوه حتى الآن .

وقام عدد كبير من المساهمين في الشركات الموقوفة بمظاهرات حاشدة ، أمام مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لكن المليشيا فرقت هذه المظاهرات بعد إطلاق النار في الهواء والاعتداء بالهراوات على المتظاهرين اغلبهن نساء خلال الأيام الماضية .

هذا وكانت المليشيا الحوثية قد أصدرت قرار من وحدة مكافحة الفساد في البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرتها بالإيقاف المؤقت لأرصدة عشر شركات وهمية في جميع المصارف الخاضعة لها .

الجدير ذكره أن الحوثيين صمتوا على هذه الشركات الوهمية أكثر أربع سنوات دون أن تحرك ساكن لكنها تحركت مؤخرا بعد كشف وسائل الإعلام لتواطيء الحوثيين وعدم التحرك لإيقاف هذه الشركات إلا بعد أن تم النصب على العديد من المواطنين لمدة طويلة ومبالغ مالية كبيرة .